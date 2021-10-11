«سياحة وطيران النواب»: زيادة مرتقبة في أعداد السياح

أشادت النائبة أماني الشعولي أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بجهود وزارة السياحة والأثار في تنشيط الحركة السياحية ودعم القطاع، مطالبة بمزيد من الجهود لدعم السياحة الثقافية بمحافظتي الأقصر واسوان، وأكدت على النتائج الإيجابية التي ظهرت كمرود نتيجة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية فيما يخص انتعاش السياحة، وجاء ذلك في أول اجتماعات عقدتها لجنة السياحة والطيران في دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب.

وصول أول طائرة من بريطانيا بعد رفع الحظر

وتابعت في اجتماع عُقد برئاسة «نورا علي»، رئيس اللجنة وحضور الوكيلين، نتيجة المساعي المبذولة، والتي تُوجت بوصول أول طائرة من بريطانيا إلى مدينة شرم الشيخ السبت الماضي، عقب اتخاذ قرارًا برفع حظر السفر البريطاني إلى مصر نتيجة جائحة فيروس كورونا، وسبق ذلك صدور قرارًا بإلغاء روسيا حظر الطيران بالمطارات المصرية وتصنيف مصر باللون الأخضر .

وأكدت، رئيس لجنة السياحة والطيران، أن ما حدث مؤشر جيد على إستعادة السياحة لعافيتها، كما توقعت تسجيل زيادة في أعداد السياحة الوافدة إلى مصر خلال هذا الموسم رغم ما يعانيه العالم من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن اللجنة تعكف على بحث ودراسة إصدار قانون لمواجهة أية أزمات مستقبلية تمس القطاع السياحي.

الشعولي تُشيد بأعمال التطوير بالأقصر

وأعربت «الشعولي»، في بيان صحفي، عن سعادتها بأعمال التطوير التي تتم بالأقصر استعداداً للحدث العالمي المرتقب وهو افتتاح طريق الكباش، وأشادت بجهود وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ومحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، مشيرة إلى أن الجميع ينتظر تنظيم فاعلية كبرى بافتتاح الطريق لا تقل في زهوها عن احتفالية موكب المومياوات الملكية الذي أبهر الجميع.