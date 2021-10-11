الري: إثيوبيا لديها 12 نهرا ونصيب الفرد فيها من المياه عشرات أضعاف مصر

قال المهندس عبدالرحيم يحيى، معاون وزير الموارد المائية والري، إنّ مصر تعتمد على 97% من المياه المشتركة، بينما تعتمد إثيوبيا عليها بنسبة 0%.

وأضاف يحيى، خلال حوار مفتوح بشأن إدارة الموارد المائية والري في مصر، بحضور رؤساء التحرير والإعلاميين والصحفيين بحديقة عفله بالقناطر الخيرية، أنّ مصر لديها نهر وحيد، بينما تمتلك إثيوبيا 12 نهرا، لافتا إلى أنّ نصيب الفرد من المياه في مصر 570 متر مكعب في السنة وإثيوبيا 7500 متر مكعب، أي أنّ الفرد في إثيوبيا نصيبه عشرات أضعاف مصر.

وشدد على أنّ الندرة المائية تحدث في مصر عندما لا يكون هناك ما يكفي من المياه لتلبية جميع المتطلبات، موضحا أنّ هناك العديد من التحديات التي تواجهها مصر في قطاع المياه، أبرزها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتجددة، وقدم شبكة الترع والمصارف والمنشآت المائية، والوعي والتمويل والتشريعات.