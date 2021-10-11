تحركات جديدة لأسعار الأسمنت بقيمة 20 جنيها.. واستقرار الحديد

تحركت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، حيث ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا لبعض الأنواع في عدد من الشركات خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد أن ارتفعت الأسبوع الماضي بقيمة 60 جنيهًا، فما استقرت أسعار الحديد خلال التعاملات.

أسعار الأسمنت اليوم بعد ارتفاعها

وسجلت أسعار الأسمنت ارتفاعًا اليوم الإثنين 11 أكتوبر، وجاءت كالتالي:

- ارتفع أسمنت السويدي بقيمة 20 جنيهًا حيث سجل سعر الطن 1110 جنيهات وهو أعلى الأنواع سعرًا.

- استقر سعر أسمنت شركة الممتاز ليتراوح سعره من 1070 جنيهًا إلى 1080 جنيهًا للطن.

- ارتفع أسمنت المسلح وسجل سعر 1090 جنيهًا بارتفاع قدرة 20 جنيهًا.

- وارتفع أسمنت حلوان وسجل سعر 1030 جنيهًا.

- ارتفع سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1030 جنيهًا للطن.

- ارتفع سعر أسمنت قنا اليوم ليسجل 1020 جنيهًا للطن.

- استقر سعر طن أسمنت شركة المنيا 880 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 940 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار حديد التسليح، اليوم الإثنين، حيث يشهد استقرارا منذ عدة أشهر:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14700 جنيهًا للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14400 جنيهًا.

- شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 13700 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ 14600 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 13700 جنيه.

- شركة المراكبي 13700 جنيه.

- شركة العشري 13700 جنيه.

وأعلن التجار والوكلاء بسوق الأسمنت عن مخاوفهم من مواصلة أسعار الأسمنت تحركاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل خفض المصانع لإنتاجها وتخفيض حصص الوكلاء.

وتأتي تحركات أسعار الأسمنت وفق توقعات بزيادة الطلب وانتعاش الصادرات المصرية منه وفق خطة الدولة لأعمار دولة ليبيا.