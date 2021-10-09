استقرار أسعار الأسمنت والحديد.. «السويدي» بـ1090 جنيهًا

شهدت أسعار الأسمنت استقرارا، اليوم السبت 9 أكتوبر الجاري، بعدما ارتفعت خلال تعاملات الأربعاء الماضي بقيمة 60 جنيها لبعض الأنواع في عدد من الشركات، كما استقرت أسعار الحديد أيضًا.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت استقرارًا، اليوم السبت 9 أكتوبر، على النحو التالي:

- استقرار أسمنت السويدي، عند 1090 جنيهًا للطن وهو الأعلى سعرًا.

- بلغ سعر أسمنت شركة الممتاز نحو 1080 جنيهًا للطن.

- استقر أسمنت المسلح عند سعر 1070 جنيهًا.

- استقر سعر أسمنت حلوان عند 1010 جنيهات.

- سجل سعر أسمنت وادي النيل نحو 1000 جنيه للطن.

- سجل سعر أسمنت قنا نحو 970 جنيها للطن.

- سعر طن أسمنت شركة المنيا استقر عند 880 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء نحو 940 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار حديد التسليح، اليوم السبت، على النحو التالي:

- حديد «عز» للتسليح سجل سعر 14700 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14400 جنيه.

- شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 13700 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14600 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 13700 جنيه.

- شركة المراكبي 13700 جنيه.

- شركة العشري 13700 جنيه.

تواصل أسعار الحديد الاستقرار للشهر الخامس على التوالي، وفقًا لما أكدته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية.

وأعلنت بعض مصانع إنتاج الحديد، تثبيت أسعارها، نظرًا لعدم حدوث أي تغير في البورصات، في ظل حالة الركود بالأسواق العالمية.