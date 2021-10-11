رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقديم للتقليل الاغتراب «التحويلات» لطلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، زادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين من الطلاب وأولياء الأمور في مجال الخدمات التعليمية، نستعرض في السطور التالية، رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية، وكيفية الاستعلام عنها، وذلك في التقرير التالي.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

وبحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه تم فتح باب التسجيل لتقليل اغتراب طلاب الدبلومات الفنية، من يوم 9 أكتوبر وحتى غدا الثلاثاء الموافق 12 من الشهر نفسه، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة تقليل الاغتراب بعدها بأيام قليلة، أي أنها ستظهر نهاية الأسبوع الجارِ.

وتتيح وزارة التعليم العالي، إمكانية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب عبر نفس موقع التنسيق من هنــا، مع العلم انه غير متاح حاليًا، وسيكون بإمكان الطلاب معرفة النتيجة فور ظهورها.

خطوات التقديم علي رابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021

وحتى يتمكن الطلاب من التسجيل في تنسيق تقليل الاغتراب، يجب أن تقوم باتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب من هنــا.

- تسجيل رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري.

- كتابة الرغبات وفق التعليمات والشروط الخاصة بالحد الأدنى للكليات المناظرة وغير المناظرة.

كانت وزارة التعليم العالي، قد أعلنت أنه يسمح للطالب الذي تمّ ترشيحه إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر، بشرط أن يكون غير مناظر، واستيفاء الحد الأدنى المعلن للمعهد، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.