شوقي: الدولة تحتاج إلى 150 مليار دولار لإنهاء أزمة كثافات الفصول

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر بها أكثر من 60 ألف مدرسة، لافتًا إلى أن فنلندا بها 500 ألف طالب، بداية من كي جي 1 حتى الثانوية العامة: «أقل من إدارة تعليمية عندنا»، موضحا أن العجز الكلي في عدد الفصول، تخطى حاجز الـ300 ألف فصل، يلزم لبنائها توفير 150 مليار دولار.

الوزارة تتابع الإهمال

وحول أزمة فصل الخانكة، الذي افترش فيه الطلاب الأرض، أوضح شوقي خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة MBC مصر: «دورنا إننا نتابع الإهمال، ونسأل المديرين، لكننا بنشتغل بقماشة موجودة من الإداريين والعاملين، وفيها أخطاء بشرية وأشخاص غير أكفاء، ويمكننا عقابهم بالقوانين الموجودة من حيث الإحالة إلى النيابة الإدارية، التي ستخصم لهم يومين، وبعدها سيعودون إلى مواقعم في العمل مرة أخرى.. لو أنا مدير في شركة خاصة ومقدرش أمشيه».

الدولة تتعامل مع مشكلات تنموية مهملة منذ 30 سنة

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح بأن الدولة المصرية تتعاون مع مشكلات تنموية كانت مهملة منذ 30 سنة، مثل شبكات الغاز ومحطات الكهرباء والصحة والتعليم: «نحاول تقديم المساعدة للجمهور، وبالنسبة للكثافة، فإحنا ورثنا عجز 250 ألف فصل، منذ 4 سنوات بالإضافة إلى عجز 28 ألف فصل تزيد كل عام».

ولفت إلى أن الميزانية المتاحة للأبنية، تقدر بنحو 12 مليار جنيه يتم بناء 14 ألف فصل، بالإضافة إلى الإحلال والتجديد والصيانة بها، مشيرًا إلى أن عدد الفصول التي تبنيها الدولة يقدر بنصف العجز السنوي للفصول، وهو ما يعني أن العجز الكلي في عدد الفصول، تخطى حاجز الـ300 ألف فصل يلزم لبنائها توفير 150 مليار دولار.