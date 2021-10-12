شوقي: خدمات المدارس الحكومية تكلفنا 12 ألف جنيه.. والطالب يدفع 300 فقط

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعاني من عجز في 250 ألف مدرس، موضحًا: «كل سنة في 800 ألف تلميذ زيادة، وشوف محتاجين كم معلم، ولو عاوز أعين المعلمين لازم أطلب من وزير المالية 10 مليار جنيه، وكل سنة يزود عليهم مليار عشان الزيادات».

وتطرق شوقي خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة MBC مصر، إلى مصروفات المدارس الحكومية، مؤكدًا أنها زهيدة للغاية مقارنة بالخدمات التي تقدمها الدولة وتكلفتها: «بالنسبة لمصروفات الكتب فهي متواضعة للغاية، وهي ليست مصروفات لكنها رسوم إدارية، لأنها مدارس مجانية والخدمة المقدمة فيها للطلاب تقدر بنحو 12 ألف جنيه، بينما يدفع الطلاب 300 جنيه سنويا في المدارس الحكومية».

إعفاء 65% من الطلاب من المصروفات

وتابع، أن هذا المبلغ جرى إعفاء 65% من الطلاب منه، حيث إن هناك قرارا بإعفاء 14 فئة في قرار يتكون من 15 صفحة.

الوزارة لا تحصل إلا 10% من قيمة المصروفات

ولفت، إلى أنه جرى إعفاء كل غير القادرين مثل أبناء الشهداء والمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» وغيرهم: «35% فقط يدفعون 300 جنيه في السنة، وفي أزمة كورونا جرى مضاعفة تكلفة التأمين الصحي للطلاب.. الفلوس دي مش ثمن الكتب، الكتب أغلى من كده بكتير، وكل سنة مبنعرفش نحصل من هذه المصروفات أكثر من 10%».