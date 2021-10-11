قرار عاجل من «التعليم» بشأن مدرسة المثلث صاحبة واقعة جلوس طلاب على الأرض «صور»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الانتهاء من أعمال فرش أحد الفصول التعليمية بمدرسة المثلث، التابعة لإدارة الخانكة التعليمية، الذي شهد جلوس طلاب الفصل على الأرض فى أول أيام العام الدراسي الجديد، لخلوه من المقاعد الخاصة بالطلاب.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أحال مدير مدرسة المثلث الابتدائية، التابعة لإدارة الخانكة التعليمية للتحقيق، وعزله من منصبه، وتم تعيين مدير آخر بدلًا منه، بسبب واقعة جلوس طلاب أحد الصفوف الدراسية بالمدرسة على الأرض، لعدم وجود مقاعد دراسية، وأعلن وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية، أنه تم إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة لهم، لجلوس الطلاب عليها اعتبارا من الغد.

التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى المدارس

وتم التنبيه والتشديد على مدارس التعليم الابتدائي، ذات الكثافات المرتفعة، بأن تقوم بالعمل بنظام الفترات الممتدة لتخفيف الكثافات، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى المدارس، وتم التشديد على مديري الإدارات بتكثيف المتابعات على المدارس في الفترة المقبلة لمتابعة تخفيف الكثافات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما وجه وكيل الوزارة بتشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وتلافي العجز والتقصير فى حق الطلاب، تزامنا مع بدء الدراسة، من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصري، وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية، والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب، والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح، وأكد على أهمية بناء وتنمية شخصية الإنسان المصري، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والبذل والتضحية من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية وحب مصر والعمل من أجلها لنخرج إلى المجتمع مواطنا صالحا نافعا لنفسه ومجتمعه.