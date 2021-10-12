منسق حياة كريمة بالمنوفية: استمرار العمل في مشروعات البنية التحتية

أكد المهندس محمد ربيع منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استمرار العمل في مشروعات حياة كريمة بمركزي أشمون والشهداء، موضحا أن المشروعات الجاري تنفيذها هي مشروعات البنية التحتية مثل مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي ومشروعات المياه لتوصيلها للقرى الأكثر احتياجا في المرحلة الأولى من المبادرة.

منسق حياة كريمة: استمرار العمل في تنفيذ المجمعات الخدمية والصناعية

وأضاف منسق مبادرة حياة كريمة في المنوفية، أن من بين الأعمال الجاري تنفيذها الآن، مشروع إنشاء المجمعات الخدمية والصناعية في المركزين، وكذلك تطوير وإنشاء الوحدات الصحية المتطورة في إطار خطة الدولة للتأمين الصحي الشامل، فضلا عن مشروعات تطوير مراكز الشباب وتهيئة الملاعب الرياضية من خلال النجيل الصناعي، موضحا أن المشروعات قيمتها تخطت 8 مليارات جنيه .

وتابع، أنه فور الانتهاء من مشروعات البنية التحتية في مركزي الشهداء وأشمون خلال المرحلة الأولي بالمنوفية سيتم تطوير شبكات الإنترنت بالتوازي مع رصف الشوارع الرئيسية في القرى وإنشاء الحدائق وإظهار المدن في شكل جمالي مميز .

قوافل طبية مجانية للقرى الأكثر احتياجا

وأوضح، أن مبادرة حياة كريمة في المنوفية لم تقف عند المشروعات فقط، وإنما يتم عمل قوافل طبية لخدمة القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع جامعتي المنوفية والسادات، فضلا عن التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في القرى، وكذلك توفير الأدوية والعلاج لغير القادرين بالتعاون مع كافة الجهات .