حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 13-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يحرص دائما على أن يحق الأهداف التي يسعى إليها، ورغم كونه شخصية عصبية إلا أنّه حكيم في اتخاذ قراراته، سواء الشخصية، أو تلك التي تخص حياته العملية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

إذا أردت أن تطاع فلتطالب الطرف الآخر بالمستطاع وكن واقعيا.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.