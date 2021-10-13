حظك اليوم برج الثور الأربعاء 13-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بقوة ملاحظة شديدة، تجعله يهتم بالتفاصيل الصغيرة في جميع أمور حياته، كما أنّ لديه قوة صبر وتحمّل تدفعه لتحقيق أحلامه وأهدافه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

تناغم القمر مع نبتون قد يدفعك اليوم نحو التخطيط لرحلة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.