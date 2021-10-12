المشدد 7 سنوات لمديرين بمشروع المخابز اختلسا المال العام بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 7 سنوات لمدير انتاج بمشروع المخابز الآلية والمدير المسئول عن مخبز «الصيادين»، سابقًا، التابع لمشروع المخابز الآلية بمحافظة الشرقية، لادانتهما بإختلاس المال العام .

الأمن يتلقي بلاغًا بالواقعة

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغًا من «مصطفى.م.أ»، 36 سنة، مفتش تموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بأنه ترأس لجنة بعضوية 3 آخرين نفاذًا لقرار النيابة العامة رقم 104 لسنة 2018، وأسفر الأعمال عن اكتشاف اختلاس «ناصر.ع.م.ع»، 33 سنة، مدير إنتاج بمشروع المخابز الآلية، ومقيم بدائرة القنايات، عدد 403 شيكارة دقيق استخراج 82 والمسلمة إليه بسبب وظيفته بقيمة 52 ألف و390 جنيهًا بالإضافة إلي مبلغ 8380 جنيهًا، فرق تكلفة إنتاج الرغيف، بالإضافة إلى اختلاس «سعيد.ا.م»، 62 سنة، المدير المسئول عن مخبز الصيادين سابقًا، عدد 90 شيكارة دقيق استخراج 82 %واستخدام الكارت الذهبي لشركة اسمارت في غير المنصرف والمخصص له بقيمة 156 ألف و 860 جنيهًا، مستغلين بذلك وظيفتهما.

تحريات الأموال العامة

وأسفرت تحريات مباحث الأموال العامة، عن ثبوت صحة الواقعة وأيدت ما جاء في تقرير مفتشي التموين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أخلت سبيلهما بضمان محل إقامتهما على ذمة القضية، وأحالت أوراق القضية لمحكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.