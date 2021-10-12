أحد ضحايا «مستريحة المنوفية»: عرضت الصلح وتهربت من رد المبالغ

أكد أحد ضحايا مستريحة المنوفية المعروفة بـ«أم عبده»، التي ألقي القبض عليها قبل عدة أشهر، وتخضع للمحاكمة حالياً، أنها عرضت على بعض الضحايا أن تتصالح معهم مقابل 50% من المبالغ التي دفعوها، وبعضهم قبل ذلك، وبعد مفاوضات عديدة وجلسات عرفية، تهربت من تسليم هذه المبالغ، إلا بعد تسليمها إيصالات الأمانة والشيكات، والتنازل عن القضايا المحررة ضدها.

أحد الضحايا: المتهمة حصلت علي أحكام في بعض القضايا

وأضاف «أ. م.»، أحد ضحايا «أم عبده مستريحة المنوفية»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المتهمة يتم محاكمتها في محافظتي قنا والمنوفية، لوجود قضايا نصب ضدها في المحافظتين، مؤكداً صدور أحكام قضائية ضدها في بعض القضايا، بينما باقي القضايا ما زالت منظورة أمام القضاء في الوقت الحالي.

اتهام «مستريحة المنوفية» بالنصب على مواطنين في مبالغ بالملايين

وأوضح أن من بين القضايا التي تنظرها المحكمة، النصب على مواطنين في مركز الباجور بمبالغ طائلة، تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه، وبعض الضحايا جمعت منهم أكثر من هذه المبالغ، مشدداً على أن مستريحة المنوفية لم تتصالح مع أحد من الضحايا الذين يعرفهم، بعد عدد من الجلسات العرفية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، قبل عدة أشهر، من إلقاء القبض على «مستريحة المنوفية»، بعد بلاغ لوقوع مشاجرة بينها وبين اثنين من الضحايا، واكتشفت الأجهزة الأمنية فور إلقاء القبض عليها، وجود المئات من قضايا النصب التي تم تحرير محاضر بها في مركز الباجور، وتم إخطار النيابة، التي أمرت بإحالتها إلى المحاكمة.