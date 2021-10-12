«مصايف إسكندرية» تنصب كمائن لمستأجري الشواطئ للتأكد من المجانية

نصبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عدداً من الكمائن لمستأجري شواطئ الإسكندرية، للتأكد من تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية، حول إتاحة دخول الشواطئ بشكل مجاني للمشي والرياضة على رمال الإسكندرية.

جولة مفاجئة وكمائن لمستأجري شواطئ الإسكندرية

وقام اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، برفقة رئيس قسم المتابعة بالإدارة ومجموعة من مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بجولة مفاجئة على عدد من شواطئ القطاع الشرقي، للتأكد من الإلتزام بتنفيذ قرار محافظ الإسكندرية والخاص بفتح الشواطئ مجاناً للتمشية والتريض، حيث تم التأكد من تنفيذ القرار من خلال كمائن بالدفع بأشخاص غير معلومين للدخول للشواطئ.

اجتماع مع مسؤولي الشواطئ العامة

وعلى صعيد آخر، اجتمع وكيل الوزارة بمسئولي وعمال الشواطئ العامة «المندرة، ميامي، السرايا» ووجه لهم الشكر لمجهوداتهم المبذولة لإنجاح موسم صيف 2021.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة الانضباط خلال أيام الشتاء خاصة مع صدور قرار محافظ الإسكندرية بفتح الشواطى خلال الشتاء للترجل والتريض.

فعاليات رياضية على شواطئ الإسكندرية خلال الشتاء

وأكد «رشاد» على أن شواطئ الإسكندرية ستستقبل العديد من الفاعليات الرياضية والثقافية خلال موسم الشتاء، داعياً إلى تعاون الجميع لوضع تصور للقضاء على كافة نقاط الضعف والمظاهر السلبية التي تم رصدها خلال موسم الصيف الماضي.

ونوه إلى أنه سيتم التركيز على ملف دورات المياه بالشواطئ، وأنه لن يكون من المقبول أن تكون بالمستوى السابق الذي ظهرت عليه خلال الصيف الماضي، بل سيتم تجديدها بالكامل.

وعرضت «الوطن» قبل قليل، في بث مباشر، تفاصيل قرار المحافظ، الذي يشمل 62 شاطئاً، من مجموع 66 شاطئاً بالإسكندرية، حيث أن هناك 4 شواطئ خارج تلك المبادرة، والدخول إليها برسوم، وهي «شاطئ استانلي بالقطاع الشرقي، وشاطئ شط اسكندرية الشرقي بالقطاع الغربي، وشاطئ فاميلي بيتش بالقطاع الغربي، وشاطى الهانوفيل الخدمة بالقطاع الغربي».