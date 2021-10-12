تسليم مركز شباب الباجور بالقوة الجبرية بعد رفض رحيل المجلس

كشف مصدر مسؤول بمديرية الشباب والرياضة في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتسليم مركز شباب الباجور بالقوة الجبرية، بعد رفض الإدارة المالية تسليم مركز الشباب، بعد قرار بحل المجلس، وتشكيل لجنة لاستلام مركز الشباب بشكل قانوني، لحين انتهاء التحقيقات وإجراء إنتخابات.

تسليم مركز شباب الباجور بالقوة الجبرية

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القوة الأمنية ستسلم مركز شباب الباجور للإدارة المؤقته، بعد حل المجلس الحالي، الذي يرفض تسليم مركز الشباب، موضحاً أن القوة الأمنية يقودها حكمدار مديرية أمن المنوفية، لتنفيذ قرار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

خلافات بين مركز شباب الباجور ومديرية الشباب والرياضة

وشهدت الأيام الماضية حالة من الاضطرابات بين مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، وبين مركز شباب الباجور، على خلفية صدور قرار بحل مجلس إدارة المركز من قبل مديرية الشباب والرياضة، مما أدى إلى حدوث مشاحنات خلال الأيام القليلة الماضية.

بيان من مركز شباب الباجور للرد على مديرية الشباب والرياضة

وأصدر مجلس إدارة مركز شباب الباجور بياناً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للرد على قرار مديرية الشباب والرياضة بحل مجلس الإدارة، يفيد بتحويل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية ووكيل الشباب بالمنوفية إلى النيابة العامة للتحقيق، بتهمة محاولة الاستيلاء على المال العام الخاص بمركز شباب الباجور.

وأضاف البيان: «يعدكم مجلس الادارة أنه لن يترك حق المركز وحق الجمعية العمومية مهما كان، وأنه سيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالعدوان على المال الخاص بمركز شباب الباجور».