مخترع سيارة تسير بالهواء: أطالب الشركات بتبني الفكرة وتطويرها

طالب الشاب مصطفي سامي السويفي، صاحب براءة اختراع السيارة التي تسير بضغط الهواء، الشركات المصنعة للسيارات أن تتبني فكرته التي نفذها على أرض الواقع، مؤكدا أن اختراعه سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات في العالم.

السويفي: تكلفة السيارة 54 ألف جنيه وتعمل بنظام الدفع الرباعي

وأضاف «سامي» ابن مركز الباجور بمحافظة المنوفية، أن تكلفة السيارة 54 ألف جنيه، موضحا أنه أنشأ نموذجا أوليا وقام بتحديثه خلال الفترة الماضية، ونجحت التجربة بشكل فعلي، ولكن السيارة لا تستطيع السير لأكثر من نصف ساعة ومع تطويرها قد تسير لمسافات طويلة .

وأوضح الشاب الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، أن الفكرة جاءته بعد ارتفاع أسعار الوقود وطموحه في اختراع سيارة تسير بالهواء توفيرا للنفقات، موضحا أن السيارة تسير بمحرك يعمل بقوة ضغط الهواء ودون استخدام البنزين أو الكهرباء، واستطاع تنفيذ المشروع في أشهر قليلة وبمساعده أحد أصدقائه، وأصبحت سيارة دفع رباعي.

وتابع: «أطلقت على السيارة اسم سامي نسبة إلى والدي، وأتمنى أن تتبنى إحدى الشركات فكرة الاختراع لتطويرها في المستقبل»، موضحا أن حلمه كان دخول كلية هندسة قسم «ميكانيكا باور»، لطموحه في تطوير هذا المجال، لافتا إلى أنه حصل على براءة اختراع السيارة التي تعمل بالهواء بعد تشجيع الدكتور مصطفي فتحي أستاذه في المعهد الذي تعلم فيه.