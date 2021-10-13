التموين تسدد 242 مليون جنيه مستحقات المنافذ عن فارق نقاط الخبز لشهر سبتمبر

سددت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

يمكن لكل صاحب منفذ سحب مستحقات من ATM

وأكّدت الهيئة العامة للسلع التموينية، أنَّ مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 242 مليون جنيه عن شهر سبتمبر الماضي، مؤكّدة أنَّ كل صاحب منفذ تمويني سواء بقالين أو جمعيتي يمكنهم سحب مستحقاتهم فوراً من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية.