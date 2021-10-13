محافظ أسوان يستقبل سفير ناميبيا بمصر

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة «فيليو هيفينداكا»، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

زيارة معالم أسوان

ورحب محافظ أسوان بسفير ناميبيا لزيارة معالم أسوان السياحية ولاسيما في ظل كونها مشتى عالمي وعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، كما أنها تشهد خلال الفترة الحالية اهتماماً ملحوظاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، فضلاً عما تشهده من مشروعات التطوير والتجميل والبنية التحتية لتوفير كافة سبل الراحة للسائحين من مختلف دول العالم.

سبل التعاون

وأعرب اللواء أشرف عطية عن أمنيته في زيادة سبل التعاون بين الجانب الناميبي والمصري، وخاصة زيادة التبادل التجاري، لافتاً إلى أن المحافظة على أتم الإستعداد لتذليل أي عقبات أو معوقات لتفعيل كافة أوجه التعاون.

ومن جانبه قدم السفير الناميبى شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال ودفء المشاعر والترحاب، معرباً عن سعادته واعتزازه بزيارة محافظة أسوان لأول مرة منذ توليه المنصب قبل 5 أشهر ، مشيراً إلى حرص جمهورية ناميبيا على توطيد علاقاتها بمصر التي ساندتهم، وقدمت كافة أوجه الدعم قبل وبعد الإستقلال عام 1990، ولاسيما في مشروعات البنية التحتية، ومجالات الصحة والتدريب والإستثمارات المشتركة والتي من أبرزها خلال الفترة الأخيرة مشاركة ناميبيا بوفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء في المؤتمر الإقتصادي بالعلمين.

وفي نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لسفير جمهورية ناميبيا وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به واعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر وناميبيا .