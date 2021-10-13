رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع ربة منزل وطفلتها بطلقات نارية على يد شقيق زوجها في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
12:26 م | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، بطلقات نارية، في قرية كفر «الشيخ جاي»، التابعة لمركز بركة السبع في المنوفية، على يد شقيق زوجها، بسبب خلافات على الميراث، حيث أطلق المتهم النيران على الأم وطفلتها، وأبلغ الأهالي قسم الشرطة وتم إستدعاء الإسعاف وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

إخطار بمصرع ربة منزل وطفلتها بطلقات نارية في بركة السبع 

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، بمصرع ربة منزل وطفلتها، على يد شقيق زوجها، مسجل خطر، بطلقات نارية، وانتقلت قوات الشرطة إلى القرية لسماع أقوال الشهود، وتبين وجود خلافات بين الطرفين على الميراث .

النيابة تأمر بعرض الجثتين على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة 

وحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وأمرت بالتحفظ على جثة الأم وطفلتها وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثتين وبيان سبب الوفاة . 

اقرأ المزيد:

أخبار المنوفية اليوم.. مصرع طالب أسفل قطار وتسليم مركز شباب الباجور

تعرف على أسعار حلوى المولد في المنوفية.. وحملات مكثفة لضبط الأسواق

أحد ضحايا «مستريحة المنوفية»: عرضت الصلح وتهربت من رد المبالغ

جامعة المنوفية تطلب تعيين معيدين بكلية طب الأسنان.. الشروط والأوراق

أمطار خفيفة ورعد وبرق في سماء مدن محافظة المنوفية

أخبار المنوفية اليوم.. مصرع طالب وطالبة والعثور على جثة سيدة حامل

ارتفاع أعداد متلقي لقاح كورونا في المنوفية إلى 600 ألف مواطن

مصرع طالبة ثانوي صعقا بالكهرباء في المنوفية بعد لمس عمود إنارة

الشيخ محمود البدري.. مسن كفيف يحفظ الأطفال القرآن الكريم في المنوفية