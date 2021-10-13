مصرع ربة منزل وطفلتها بطلقات نارية على يد شقيق زوجها في المنوفية

لقيت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، بطلقات نارية، في قرية كفر «الشيخ جاي»، التابعة لمركز بركة السبع في المنوفية، على يد شقيق زوجها، بسبب خلافات على الميراث، حيث أطلق المتهم النيران على الأم وطفلتها، وأبلغ الأهالي قسم الشرطة وتم إستدعاء الإسعاف وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بمصرع ربة منزل وطفلتها بطلقات نارية في بركة السبع

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، بمصرع ربة منزل وطفلتها، على يد شقيق زوجها، مسجل خطر، بطلقات نارية، وانتقلت قوات الشرطة إلى القرية لسماع أقوال الشهود، وتبين وجود خلافات بين الطرفين على الميراث .

النيابة تأمر بعرض الجثتين على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة

وحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وأمرت بالتحفظ على جثة الأم وطفلتها وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثتين وبيان سبب الوفاة .