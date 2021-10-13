«الري» تزيل برجا مخالفا على النيل في حلوان

أزالت وزارة الموارد المائية والري، ظهر اليوم، مبنى مخالفا من خمسة أدوار، يقع على النيل مباشرة، بمنطقة خلف «مفكو» بحلوان بمحافظة القاهرة.

وقالت الوزارة إن المبنى خال من السكان، ومحرر له قرار إزالة رقم 50 لسنة 2021، وأزيل بمعرفة أجهزة الوزارة وبتنسيق تام مع القطاع الأمني بحلوان والمسطحات المائية وحي حلوان، وبدون حدوث أي خسائر في الأرواح أو خسائر مادية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أزالت فيه وزارة الري 2592 حالة تعد على فرع رشيد حتى الآن ويتبقى 528 حالة تعد، كما أزالت 739 حالة تعد على فرع دمياط حتى الآن وتتبقى حالة واحدة.

الموارد المائية: إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية، في إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعديات في غضون ستة أشهر.

وتبلغ أعداد الإزالات المستهدفة 165 ألف حالة بمساحة 19.40 مليون متر مربع تقريبا، وأزيل حتى الآن 6109 حالة بمساحة 1.40 مليون متر مربع تقريبا، ليصبح إجمالى الإزالات المتبقية نحو 159 ألف حالة إزالة بمساحة 18 مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

وأعلنت الري في بيان سابق، أن الإزالات المستهدفة بلغت 163 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل بمساحة 18 مليون متر مكعب تقريبا حتى الآن، تنوعت ما بين أعمال ردم ومباني مخالفة وأسوار وعشش، في عدد من المحافظات المطلة على نهر النيل.