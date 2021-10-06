ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الإتجار

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص منهم أثنين لهم معلومات جنائية سابقة، وبحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر الغير مرخصة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة القسم، حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم «بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الفودو، وكمية من مخدر الأستروكس، و250 كيس بلاستيكي بداخله مادة مخدرة يتم خلطها بالتبغ، وميزان حساس، و3 هاتف محمول، ومبلغ مالي».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.