حظك اليوم برج العذراء الخميس 14-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تحب أنثى برج العذراء أن تُنظّم جميع الأمور ولا تحب الفوضى، كما تمتلك مهارات تواصل جيدة مع الآخرين، وتعرف كيف تضع حدودها الشخصيّة حتى لا يتعدّى عليها الآخرين.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة، وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن توازن بين واجباتك، وتثبت أنّك الشخص الذي يُعتمد عليه.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.