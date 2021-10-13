مجازاة معلمة في الفيوم أبرحت طالباً ضرباً بـ«خرطوم»

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أكرم حسن، وكيل الوزارة، مجازاة مُعلمة بمدرسة السادات الإعدادية بنين، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، بعد انتهاء التحقيقات معها، وثبوت قيامها بالخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي المتمثل في قيامها بالتعدي البدني على أحد طلاب المدرسة أثناء اليوم الدراسي، في أول أيام العام الدراسي الجديد، متسببةً في إصابته بإصابات ظاهرية في جسده، وتورم في كتفه وظهره، وإصابته بحالة نفسية سيئة رفض على أثرها الذهاب للمدرسة، بالمخالفة لأحكام القانون والقرار الوزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي.

مُعلمة تبرح طالبا ضرباً بالخرطوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم والدة الطالب «سيف هشام محمد إبراهيم»، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة السادات الإعدادية بمحافظة الفيوم، بشكوى ضد معلمة مادة العلوم، في مديرية التربية والتعليم، يفيد قيامها بالاعتداء على طفلها، وضربه ضرباً مُبرحاً بالخرطوم، متسببة في إصابته بإصابات بدنية ونفسية.

الطفل عاد لمنزله باكياً مُصاباً

وقالت والدة «سيف» إنّها فوجئت بطفلها عائداً من المدرسة يبكي بشدة ويخبرها أنّه لن يذهب للمدرسة مرة أخرى، وإنّ مُدرسة العلوم أبرحته ضرباً بالخرطوم، وجسمه يؤلمه بسبب الضرب، فقامت والدته بإزالة قميصه وتفقد جسده، فوجدت آثار الخرطوم على جسد طفلها النحيل متورمة، كما دخل ابنها في صدمة نفسية ورفض الذهاب للمدرسة مرة أخرى.

الطفل مصاب بفيروس في القرنية

وكشفت والدة الطفل أنّ ابنها يتميز بالهدوء والأدب والأخلاق، ولا يتحرك كثيراً أو يقوم بأي أعمال مشاغبة، نظراً لكونه مريضاً منذ عدة سنوات بفيروس في القرنية، مؤكدةً أنّها انفقت كل ما تملك على علاج طفلها، وأُصيبت بصدمة حينما تفاجأت بآثار الضرب على جسده.

شكوى ضد المُدرسة في التربية والتعليم

وحررت والدة الطفل شكوى في مديرية التربية والتعليم، وقدمت مذكرة بما فعلته المُدرسة مع طفلها وأرفقت صور آثار الضرب على جسد طفلها، وبناءً على ذلك فتحت مديرية التربية والتعليم تحقيقاً عاجلاً في الواقعة، وأوقفت المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيق، حتى أصدرت قرارها منذ قليل بمجازاتها.