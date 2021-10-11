المياه تحاصر مدرسة وتمنع الطلاب من الخروج في الفيوم (صور)

مياه غزيرة أغرقت الطريق بعد تحطم ماسورة مياه شرب، لتتسبب في إعاقة حركة المرور، وتُغلق الطريق أمام أبواب إحدى المدارس في مدينة إطسا بمحافظة الفيوم، فيما لم يتمكن التلاميذ من الخروج من باب المدرسة بسبب الوحل وسقط عشرات التلاميذ في الطين وتلوثت ملابسهم وأحذيتهم، بينما هرع الأهالي لإخراج أطفالهم من المدرسة وسط بكاء التلاميذ.

الوحل والمياه يغلقان باب مدرسة

وفوجئ تلاميذ مدرسة الشهيد عيد عطية بشارع المدارس بمدينة إطسا بمحافظة الفيوم، أثناء خروجهم من المدرسة، بوجود مياه غزيرة وكمية كبيرة من الوحل أمام باب المدرسة، وسقط فيها تلاميذ المدرسة خلال محاولتهم الخروج، ما تسبب في حالة من الخوف والحزن معاً من الطلاب بينما هرّع الأهالي لإخراج أبنائهم من المدرسة.

قوالب طوب لمساعدة التلاميذ في العبور

ووضع الأهالي قوالب من الطوب أمام المدرسة في خط مستقيم، ليصنعوا ممراً يُمكن الطلاب من العبور عليه بهدوء الواحد تلو الآخر، ليتمكنوا من الخروج من المدرسة منعاً لسقوطهم في الوحل.

أولياء الأمور يستنكرون الواقعة

واستنكر محمد محمود والد أحد التلاميذ، غرق الطريق قائلاً إنّ الكبار كانوا غير قادرين على المرور في الشارع بسبب الوحل والمياه، أمّا الأطفال فلا حول لهم ولا قوة، موضحاً أنّ ابنه بكى كثيراً بسبب اتساخ ملابسه وحذائه الجديد.

ووصفت والدة الطالب إياد أحمد، غرق الطريق أمام المدرسة بمياه الشرب بأنّ ما عبور الطلاب من المدرسة إلى خارجها كان أشبه بعبور خط بارليف في ملحمة أكتوبر.

مجلس المدينة: كسر ماسورة مياه السبب

في سياق متصل، كشف خالد فرّاج رئيس مجلس مدينة إطسا، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ عمال توصيل خطوط الغاز تسببوا في كسر ماسورة المياه الرئيسية بالخطأ خلال تركيب خطوط الغاز، ما نتج عنه غرق الطريق، مؤكداً أنّه أخطر شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي أرسلت عمالها لإصلاح كسر ماسورة المياه، وفي نفس التوقيت، أرسلت عمال الصرف الصحي لكسح المياه وإزالة الوحل من الطريق، مؤكداً أنّه خلال وقت قصير سيتم الإنتهاء من حل الأزمة.