«مازن» سقط من الطابق الأول بمدرسته في الفيوم

كعادته لليوم الرابع على التوالي، توجه «مازن»، إلى مدرسته الإبتدائية في مدينة الفيوم الجديدة، حيث يستيقظ صباح كل يوم ويرتدي ملابسه، ويذهب فرِحاً لمدرسته ولكن اليوم اختلف عن باقي الأيام، فأثناء لهوه في ساحة الطابق الأول بالمدرسة، سقط فجأة من أعلى السور إلى أرض الطابور ليصاب بكسر في الساعد الأيسر، وسط صدمة وفزع باقي الطلاب، فيما جرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقل تلميذ الصف السادس الابتدائي، إلى أحد المستشفيات تمهيداً لتقديم الخدمة الطبية اللازمة له طبقاً لحالته الصحية.

بلاغ بإصابة تلميذ داخل مدرسة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغاً من شرطة النجدة، بإصابة تلميذ في الصف السادس الإبتدائي بكسر في الساعد الأيسر إثر سقوطه من الطابق الأول خلال لهوه ولعبه في مدرسته بمدينة الفيوم الجديدة.

نقل تلميذ أُصيب داخل مدرسة للمستشفى

وعلى الفور هرعت سيارة الإسعاف إلى المدرسة، وتبين إصابة مازن عرفة عيسى، 12 سنة، إثر سقوطه من الدور الأول بالمدرسة، وجرى نقله إلى مستشفى الحياة التخصصي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وبإجراء الأشعة تبينّ إصابة التلميذ بكسر في الساعد الأيسر، وحاجته إلى تجبيس ذراعه حتى يلتئم الكسر.

صدمة بين التلاميذ خوفاً على زميلهم

وأُصيب التلاميذ بحالة من الفزع والرعب بعدما شاهدوا زميلهم التلميذ يسقط من الطابق الأول، وشاهدوه يصرخ من شدة الألم، فيما قام المدرسون بتهدئتهم وطمأنتهم على زميلهم، وأنّه بحالة صحية جيدة ولم يحدث له شئ.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر محضراً بها، وأٌحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما جرى إخطار مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لاتخاذ شئونها حيال الواقعة.