الدقهلية تستعد للأمطار بخطط بديلة وغرف عمليات

بدأت محافظة الدقهلية في متابعة الاستعدادات والإجراءات المتخذة من قبل أجهزة المحافظة لموسم الشتاء، واحتمالية هطول الأمطار الغزيرة، وذلك باستعراض خطط الاستعداد والخطط البديلة لمديريات الخدمات المختلفة وقطاعات المرافق والإسعاف والحماية المدنية والمرور، لضمان موسم شتاء آمن، حرصاً على سلامة وحياة المواطنين، وكذلك مراجعة شاملة من قبل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لأعمدة الكهرباء بالشوارع، وعمل الصيانة اللازمة لعدم تعرض المواطنين لأي أذى حال سقوط الأمطار.

اجتماع موسع في الدقهلية استعداداً لموسم الأمطار

وترأس الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، الاجتماع الموسع لمتابعة الاستعدادات والإجراءات المتخذة من قبل أجهزة المحافظة لموسم الشتاء واحتمالية هطول الأمطار الغزيرة، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة.

محاور استعداد الدقهلية للأمطار

وشمل الاجتماع الاتفاق على 5 محاور هامة للاستعداد لموسم الأمطار وهي:

- خطط الاستعداد والخطط البديلة لمديريات الخدمات المختلفة وقطاعات المرافق والتي تشمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الصحة والري والتموين والتضامن الاجتماعي والكهرباء وكذا الخدمات الإسعافية من خلال مرفق الإسعاف والحماية المدنية والمرور وذلك بهدف ضمان موسم شتاء آمن حرصا على سلامة وحياة المواطنين.

- سرعة الانتهاء من المراجعة الشاملة من قبل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوي المحافظة لأعمدة الكهرباء بالشوارع وعمل الصيانة اللازمة لعدم تعرض المواطنين لأي أذى حال سقوط الأمطار.

- مسئولية غرفة العمليات المركزية بالمحافظة عن سرعة التجاوب وتنسيق التواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق للتفاعل مع أي أحداث طارئة خلال موسم الأمطار، من خلال دليل اتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر وإعداد محاضر تنسيق مع المحافظات المجاورة.

- تفعيل عمل غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لسرعة الإبلاغ والتعامل في حالة الطوارئ.

- التنسيق المستمر مع المستشار العسكري للمحافظة لمراجعة جاهزية خطة مواجهة الكوارث وتقديم المعاونة اللازمة في حالة تتطلب ذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني المحافظة.