حظك اليوم برج الميزان الخميس 14-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بكونه لديه شخصية قوية، يستطيع أن يوازن بين جميع أمور حياته، سواء كانت حياته الشخصية أو حياته المهنية والعلمية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تناغم القمر مع فينوس وعطارد يمنحك حماسا، ويجعلك ملهما وقد تأتيك فرصة تحلم بها.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب وتحصل في المقابل على الحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.