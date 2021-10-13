حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 13-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بالعقلانية وحسن إدارة الأمور، والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة.. فالوضع الفلكي يستدعي الانتباه.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في وضع معاكس.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.. تجنب الصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.