حظك اليوم برج العقرب الخميس 14-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يتميز بكونه يحتاج إلى التفكير كثيرا في الأمور المتعلقة بحياته الشخصية، إذ أنه غير مندفع في اتخاذ قراراته التي تحدد مصيره، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس وتمحص.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر وزحل والمشتري في مربع برجك مما يثير الخلافات من حولك.. اصبر وتذكر أن إعادة الدفء للعلاقات يحتاج منك لمجهود.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.