حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 13-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب من الصعب أن يثق في أفكار من حوله بسهولة، كما أنه لا يقدم على فعل أي شيء في حياته إلا بعد تفكير عميق في نتائج ذلك الفعل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يجعلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

رغم الضغوط والتشوش.. الفلك يمدك اليوم بأفكار مثمرة تقربك ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.