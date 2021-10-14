إحالة مدير مدرسة تحفيظ القرآن في مطروح للتحقيق

قرر عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إحالة مدير مدرسة تحفيظ القرآن الإبتدائية التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية، وعضوين من قسم المتابعة، للتحقيق، بسبب التقصير في أداء عملهم المنوط بهم، وتقاعسهم عن متابعة فصول رياض الأطفال بالمدرسة.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجآة التى أجراها وكيل الوزارة للمدرسة، اليوم، لتفقد سير العمل بها، والإطمئنان على انتظام الدراسة، ومتابعة التلاميذ والمعلمين للوقوف على أية عقبات وتذليلها.

التعليم توفد لجنة لمتابعة مدرسة تحفيظ القرآن بمطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إنه وجه على الفور بإيفاد لجنة لمتابعة الدراسة بفصول رياض الأطفال التابعة لمدرسة تحفيظ القرآن حيث رصدت اللجنة عدم وجود إشراف يومي على أحد فصول روضة الأطفال.

تدارك الموقف بمدرسة تحفيظ القرآن بمطروح

وإرساءا لمبدأ الثواب والعقاب، وجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الشكر والتقدير لأماني فؤاد موجه رياض الأطفال بالإدارة التعليمية، لقيامها خلال الجولة التفقدية بمعالجة الأزمة على الفور في إطار تربوي مهني متميز يدل على الإخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية الملقاة على عاتقها.

لجان تفتيش لمتابعة مدارس مطروح

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم على هامش الزيارة الميدانية لمدرسة تحفيظ القرآن في تصريحات صحفية أن لجان التفتيش ستتابع جميع مدارس محافظة مطروح، لمعاقبة المقصرين، وتقديم الشكر للمتميزين وتكريمهم بهدف تشجيع المعلمين على بذل قصارى جهدهم لصالح العملية التعليمية، والإرتقاء بها في جميع الإدارات والقطاعات التعليمية من إدارة الحمام شرقا وحتى إدارة السلوم غربا، وسيوة جنوبا.