حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» تواصل أعمالها في دمياط

واصلت حملة «معا نطمئن..سجل الآن»، تحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أعمالها في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، فيوجود وفد من مكتب مساعد وزير الصحة للإعلام والتوعية والدكتور أحمد عريف مدير عام الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الشئون الصحية بدمياط .

آلاف المواطنين يسجلون يوميا لتلقي اللقاح

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد أن محافظة دمياط تشهد خلال فعاليات حملة «معا نطمئن»، تسجيل آلاف المواطنين يوميا لتلقي اللقاح، لافتا إلى أن الحملة استهدفت اليوم مدن «دمياط و كفر سعد و فارسكور»، حيث يتم تحويل المواطنين ممن تم تسجيلهم إلى مراكز الشباب وفقاً للمنظومة المُعلن عنها وذلك لتحقيق المستهدف وتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة في بيان صحفي، إلى قيام وزارة الصحة بتخصيص الموقع الإلكترونى من هنا، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

مراجعة تانكات الأكسجين والرصيد المتاح بالمستشفيات

وشدد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط في وقت سابق على مراجعة تانكات الأكسجين والرصيد المتاح بالمستشفيات، إلى جانب مراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات، ومراجعة رصيد دولاب الأزمات والكوارث والتأكد من الأرصدة مع إجراء حصر للأجهزة الطبية المعطلة ورفع مذكرة للمديرية للعمل على إصلاحها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وكيل الوزارة لتفقد الوضع بالمستشفيات والتأكد من تواجد الأطقم الطبية واتباع كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة.