تطعيم 52 ألف طالب وموظف بلقاح كورونا في جامعتي السادات والمنوفية

كشفت مصادر بجامعة المنوفية، عن تطعيم 40 ألف طالب وعضو هيئة تدريس وموظف على مستوى الجامعة بلقاح فيروس كورونا من خلال عدد من المراكز المتنقلة والثابتة، داخل الكليات بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة حفاظا على سلامة الطلاب والموظفين.

الحصول علي اللقاح شرط دخول جامعة المنوفية

وأضافت مصادر بجامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة حددت الحصول على لقاح فيروس كورونا، كشرط أساسي لدخول الطلاب والموظفين للحرم الجامعي، مؤكدة أن الطلاب في جامعة المنوفية عليهم أن يسجلوا على موقع وزارة الصحة، لتلقي اللقاح مع تحديد الجامعة كمكان للحصول على اللقاح، مطالبا الجميع بالحصول على اللقاح حفاظا على حياتهم.

تطعيم 12 ألف طالب وعضو هيئة تدريس بجامعة السادات بلقاح كورونا

علي صعيد متصل، أوضحت مصادر بجامعة السادات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين اللذين حصلوا على اللقاح في جامعة السادات بلغ عددهم 12 ألف شخص، مؤكدة أن الطلاب يقومون بالتسجيل والحصول على اللقاح من خلال مراكز اللقاح داخل كليات جامعة السادات، موضحة أن طريقة تلقي اللقاح تكون وفق الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظا على الجميع .

تطعيم 600 ألف مواطن بلقاح كورونا في المنوفية

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، ومديرية الصحة العمل علي قدم وساق لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة حصول ما يزيد عن 600 ألف مواطن من أبناء محافظة المنوفية على لقاح فيروس كورونا، موضحا أن العدد يشمل المسافرين من أبناء المحافظة، وكذلك الجهات الحكومية والجامعات، ومراكز التطعيم المتنقلة .