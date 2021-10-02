تعرف على أماكن وخطوات سداد المصروفات المدرسية بالرقم القومي 2021

تقدم «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية أماكن وخطوات سداد المصروفات المدرسية بالرقم القومي 2021، وذلك بالتزامن مع قرب موعد الدراسة، والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من 9 أكتور الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتطعيم المعلمين وطلاب المرحلة الثانوية، وإلزامهم بإرتداء الكمامة الطبية وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول المدرسة، حسبما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تعرف على خطوات سداد المصروفات المدرسية بالرقم القومي 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، على أن خطوات سداد المصروفات المدرسية بالرقم القومي 2021 تتم إلكترونياً، مشددة على ضرورة الالتزام بسداد المصروفات الدراسية في أي «فوري» قبل بداية العام الدراسي الجديد، لافتة إلى أنه تم ربط تسيلم الكتب المدرسية بسداد المصروفات الدراسية لضمان سير العملية التعليمية.

أماكن سداد المصروفات المدرسية بالرقم القومي 2021

- البريد المصري.

- فوري.

- وقتي.

- إيجي باى.

- سداد.

- ضامن.

- أمان.

- مصاري.

- بيي.

- ممكن.

- طلقة.

- موجة.

- خالص موبايل.

- أموال.

«شوقي»: قرار ربط سداد مصروفات المدرسية بالكتب المدرسي صحيح وضروري

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار ربط سداد مصروفات المدرسية بالكتب المدرسي صحيح وضروري، مؤكدا على أنه سيتم تسليم الكتب المدرسية للطلاب في أول يوم دراسة، وذلك للذين سددوا المصروفات الدراسية، موضحاً أنه تم تسليم الكتب للمديريات والإدارات التعليمية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الدراسة ستبدأ في موعدها ولا نية للتأجيل وسيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا كتعقيم وتطهير جميع المنشآات التعليمية، مؤكداً على أنه تم فتح باب التطوع لسد العجز في المعلمين والتوطع يتم بالحصة ولا يحق للمتطوع المطالبة بالتعيين بعد السنة الدراسية.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الدراسة حضورية في المدارس وسيتم تسجيل الحضور والغياب وهو إلزامي، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد للدراسة والاستفادة من المنصات الرقمية التي تم توفيرها مثل منصة حصص مصر التعليمية وبنك المعرفة المصري.