تعرف على الفئات التى يحق لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث الكثيرون من ذوى الهمم على محركات البحث، عن الفئات التى يحق لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ليؤكد خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي إنه متوقع تقدم نحو 3 ونصف مليون إلى 4 ملايين من ذوى الإعاقة، في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى لم تنته، قائلا: «الإعاقات الشديدة والبالغة الشدة مستمرة معنا في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة».

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

وأكد مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفئات التي يحق لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، هي التي تعاني الأمراض التالية:

- السمعية.

- البصرية.

- السمع بصرية.

- الإعاقات المتعددة.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- أمراض الدم المزمنة.

- الهيموفيليا.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- اضطراب طيف التوحد.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- من أبرز الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

-تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- فقد السمع التام.

- البتر متعدد الأطراف.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الشلل الدماغي.

- ضعف الأبصار حيث تم استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ضعف السمع ستكون درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- شلل الأطفال في طرف واحد.

خط ساخن لاستقبال الشكاوى الخاصة ببطاقات الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم عمل خط ساخن «15044» لاستقبال الشكاوى الخاصة ببطاقات الخدمات المتكاملة، وذوى الهمم، وتحويلها لوزارة الصحة إذا كانت المشكلة طبية، وإذا كانت متعلقة بالتضامن يتم التنسيق مع التضامن وإذا كانت المشكلة خاصة بالبطاقة نفسها يتم تحويل المشكلة لشركة توزيع البطاقات التي تتعاقد معها وزارة التضامن لتوصيل البطاقات للمنازل.