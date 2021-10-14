إزاله عقار شديد الخطورة بالحوامدية (فيديو)

إنطلاقاً من الدور الذي تؤديه محافظة الجيزة للحفاظ على سلامة المواطنين، وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي معوقات تواجه المواطنين وسرعه حلها، أزالت محافظة الجيزة عقار شديد الخطورة بمنطقه أبو جبر في مدينة الحوامدية.

ووفقا لبيان صحفي، عن المحافظة، جرى إزالة لطابق الثاني كاملاً بالعقار حفاظاً علي سلامة المواطنين لما يشكله العقار من خطورة علي السلامة العامة، وتم فتح الشارع للمارة وذلك بمتابعه من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية .