توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار على جميع المناطق ورياح مثيرة للرمال

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة في بيان لها، إذ أنه من المتوقع أن يسود يوم الجمعة طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن طقس السبت، فمن المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لطقس الأحد، فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 15 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 16 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.