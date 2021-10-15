حظك اليوم برج العذراء الجمعة 15-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء لديه حس مرهف وقلب حنون، يتأثر بأقل الكلمات التي يوجهها الآخرين له، كما أنه يحب الترتيب والتنظيم، ويبتعد عن حياة الفوضى قدر الإمكان، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

فينوس في وضع معاكس مما يجعلك مشحونا بالواجبات وتنفعك قدرتك على التنظيم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.