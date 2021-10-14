حكاية مقتل «عجوز» على يد عمال الكاوتش: «مكنتش عاوزة تبعلنا المحل»

لم تتوقع «نادية. ح» صاحبة الـ 60 عامًا من عمرها أن تنتهي حياتها بهذه الطريقة المأساوية بعدما تسلل 3 أشخاص، إلى منزلها وقاموا بتوثيقها من قدميها ويديها بقطعة قماش، ووصلوا أسلاكا كهربائية مثبتة بمصدر تيار كهربائي بحائط الشقة موصل بجسدها، بسبب خلاف على تأجير محل أسفل عقار تمتلكه ما دافع المتهمين لقتلها خنقا انتقامًا منها، وفروا هاربين إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد، وألقت القبض عليهم بعد بعد 72 ساعة على وقوع الحادث.

جثة متكتفة موصولة بالتيار الكهربائي

تقرير الطب الشرعي في مناظرة جثمان المجني عليها ذكر أنه أثناء مرور النقيب مصطفيىصقر ضابط قسم شرطة بني سويف، تبلغ له من غرفة عمليات النجدة بوجود واقعة قتل سيدة داخل مسكنها فانتقل إلى مكان البلاغ بشارع عبد الخالق الزعيري بندر بني سويف بالعقار الكائن بجوار ممستشفى الدعوة لفحصه وتبين أنها جثة لسيدة في عقدها السادس من العمر ترتدي عباية نص كم حمراء اللون أسفلها قميص أخضر مسجاة على الأرض موثقة من قدميها ومن يديها وبها إصابات بالغة برأسها وملقاة بوسط الصالة كما تبين أنها موثوقة بسلك كهرباء موصل بالتيار الكهربائي قفام بفصله وتبين أنها تدعي «نادية .ح.ع».

وبيَن تقرير الطب الشرعي الخاص بالصفة التشريحة للمجني عليها أن الجثمان به عدة سحجات ظفرية الشكل منتشرة بالخدين والأنف وحول الفم، وجرح بالجبهة إلى اليسار بوضع رأسي مائل بطول 3 سم متكدم الحواف، وجرح بالجبهة إلى اليسار وآثار حرق بالكاحلين.

جريمة العجوز وعمال الكاوتش

وكشفت المباحث الجنائية في محافظة بني سويف، سر غموض مقتل صاحبة عقار بمدينة بني سويف، تبلغ من العمر 60 عامًا، داخل شقتها، موثقة القدمين واليدين بقطعة قماش، وترتدي ملابسها كاملة، وموصل بجسدها سلك كهربائي مثبت بمصدر تيار كهربائي بحائط الشقة.

الجنايات تحدد مصير المتهمين

وبعد خضوع المتهمين لعدة جلسات تحقيق وإحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار أحمد مندور، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد وماهر كمال، وأمانة سر جمال مؤمن، بالإجماع، التي قضت بمعاقبة كل من «أسامة س. ج.»، 36 سنة، وشقيقه «عمر»، 16 سنة، و«وليد ج. ع.»، 36 سنة، عمال كاوتش، وقريبتهم «ح. س. ع.»، 40 سنة، ربة منزل بالسجن المؤبد 25 عامًا مع الشغل.