عمرو منسي: حريق الجونة أفزع الجميع وكان أكبر دعاية للمهرجان

قال عمرو منسي، المؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، إن حريق القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة، أمس، كان مفزعا للجميع ولكنه أيضا نتج عنه دعاية كبرى للمهرجان، «حادث حصل ووحد الناس كلها، والحريق بالأمس اتهندل كإدارة أزمة بأحسن شكل».

منسي: العمال واصلوا الليل بالنهار لإنجاز إزالة آثار الحريق

وأضاف «منسي»، في لقاء مع قناة ON على هامش الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021، أن المهندس سميح ساويرس حضر للموقع بعد الحريق بـ45 دقيقة وأصدر تصريحاته بأنه سينجح في تشطيب الموقع كما كان عليه من قبل من خلال رجال شركة أوراسكوم والعاملين بها، «حاجة مؤثرة جدا وهما شغالين بالليل وبيغنوا، ومحافظة البحر الأحمر ومديرية الأمن والدفاع المدني والصحة كله كان مع بعضه».

وأوضح أن المهرجان وصل حاليا ليكون مقصدا حقيقيا لكل صناع السينما في مصر والوطن العربي والعالم بأسره، «عملنا نقاط معينة وأسس كمل عليها المهرجان حتى الآن، ومكانش فيه حاجة اسمها صناعة مهرجانات بشباب، ولكننا عملنا فريق للعاملين بالمهرجان يساعد في مهرجانات أخرى».

تفاصيل إقامة المهرجان

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.