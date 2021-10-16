ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم إلى 240.8 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، منذ ظهوره قبل نحو عامين، وسجلت الإصابات 240802896 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4904096 حالة، بينما زادت حالات الشفاء إلى 218053988 حالة.

حصيلة وفيات «كورونا» في الولايات المتحدة تصل إلى 720228 حالة

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، 87870 إصابة ‏جديدة و1393 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 44709010 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 720228 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».‏

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى نحو 21.627 مليون حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الجمعة، تسجيل 15239 إصابة بـ كورونا و570 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 21.627 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 602669 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، امس الجمعة، 5286 إصابة بـ«كورونا» و434 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3749860 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 284008 حالة.

عربيا، سجلت وزاة الصحة التونسية، أمس الجمعة، 131 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 وفيات، لتصل حصيلة الإصابات في البلاد إلى 710673 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 25082 حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، أمس الجمعة، 101 إصابة جديدة بـ الفيروس و3 وفيات، فيما تماثل 75 مريضا للشفاء، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 205106 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5.867 حالة، بينما ارتفع إجمالي حاالت الشفاء من الفيروس إلى 140.619 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

الصحة الجزائرية: 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة بـ «كورونا»

وأشارت الصحة الجزائرية، إلى أن 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 21 ولاية ما بين حالة واحدة إلى 9 حالات و 3 ولايات 10 حالات فما فوق.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية، امس الجمعة، تسجيل 437 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة ، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 941446 حالة.

من جانبها، حصلت نيكاراجوا، أمس الجمعة، على دفعة من لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي المضاد لـ«كورونا»، وقالت السفارة الروسية لدى البلاد، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن شحنة تضم 192 ألف جرعة من اللقاح الروسي وصلت إلى «ماناجوا».