الصين تسجل 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ «كورونا»

قالت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي لـ البلاد سجل 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أمس الجمعة، جميعها وافدة من خارج البر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، أنه من بين هذه الحالات الوافدة، هناك 4 حالات في شنجهاي، و3 حالات في كل من خنان وهوبي، وحالتان في تشجيانج، وحالة واحدة في كل من يوننان وشنشي، مشيرة إلى أن 5 من تلك الحالات الجديدة كانت حالات بدون أعراض.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض، أمس الجمعة.

الولايات المتحدة: سنقبل جرعات مختلطة من لقاحات كورونا من المسافرين الدوليين

من جانبها، قالت الولايات المتحدة، إنها ستقبل جرعات مختلطة من لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من المسافرين الدوليين، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

ونظم نحو 200 من موظفي شركة «بوينج» الأمريكية لصناعة الطائرات احتجاجا أمس الجمعة في مدينة إيفريت شمال مدينة سياتل الساحلية الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، على شرط الشركة ضرورة حصول العمال الأمريكيين على تطعيم ضد الفيروس.

وكانت «بوينج»، قالت في وقت سابق، إنها ستطلب تطعيم موظفيها الأمريكيين البالغ عددهم 125 ألف موظف، بحلول 8 ديسمبر المقبل، بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار العديد من موظفي الشركة في الاحتجاج، إلى أنهم تقدموا بطلبات لإعفائهم من التطعيم، فيما قال أحد مهندسي إلكترونيات الطيران: «خياري وهو جسدي. إنه عقار تجريبي يُعطى في حالة الطوارئ الزائفة».

عربيا، رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه وباسم أئمة وخطباء المسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة، شكره للقيادة الرشيدة في بلاده بصدور الموافقة على تخفيف الإجراءات الصحية المتعلقة بـ كورونا، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأكد الشيخ السديس، استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لهذا القرار بكامل طاقتها التشغيلية والكفاءات والخبرات التي تمتلكها، مشيرا إلى نجاح بلاده في التعامل مع الفيروس وفق إجراءات وتدابير اتخذت خلال الفترة الماضية أوصلت البلاد إلى بر الأمان.

من جانبها، أعلنت منظمة «التجارة العالمية»، في بيان أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق بشأن الرفع المؤقت لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لـ «كورونا»، والهادف الى زيادة إنتاجها، قبل 7 أسابيع فقط من الاجتماع الوزاري للمنظمة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.