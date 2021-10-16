محامي ضحايا «مستريحة المنوفية»: «أم عبده» حصلت على أحكام بـ21 سنة سجن

كشف عبدالحميد فودة، محامي عدد من ضحايا مستريحة المنوفية الشهيرة بـ«أم عبده»، عن حصولها على أحكام قضائية في عدد من القضايا التي رُفعت من قبل الضحايا، موضحًا أنها حصلت علي أحكام 21 سنة سجن في 7 قضايا نصب على المواطنين في مدينة الباجور، ولا يزال كثير من القضايا قيد التحقيق والمحاكمة في محافظتي المنوفية وقنا.

«مستريحة المنوفية» أوهمت المواطنين أنها تعمل في مجال الدواجن والأعلاف

وأضاف محامي ضحايا مستريحة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها حصلت علي مبالغ مالية تقدر قيمتها بمليار جنيه، حيث استطاعت إيهام المواطنين بعملها في مجال الدواجن والأعلاف، وجمعت منهم هذه المبالغ بزعم استثمارها، موضحا أن المتهمة انتحلت صفة طبيبة بيطرية، وفتحت عيادة في مركز الباجور.

مفاجآت في قضية «أم عبده» مستريحة المنوفية بعد النصب في مليار جنيه

وشهدت قضية مستريحة المنوفية الشهيرة بـ«أم عبده» عددا من المفاجآت المهمة، منها ارتفاع مبالغ الضحايا المنصوب عليهم من 250 مليون جنيه إلى ما يزيد عن مليار جنيه، وفق تصريحات المحامي، بينما تمثلت المفاجأة الثانية في وجود قضايا نصب علي المتهمة في محافظة قنا تقدر بـ10 ملايين جنيه، رغم أنها تواجدت في المحافظة أسبوعا واحدا فقط.

ومن بين المفاجآت في وقائع نصب مستريحة المنوفية، هو ردود فعل بعض الضحايا حيث خلع أحدهم ملابسه وظل يجري في الشارع بعد النصب عليه في مبلغ كبير من المال، وأحدهم طلق زوجته بعد معرفته أنها تعاملت مع «مستريحة المنوفية» دون إخطاره، وحصلت منها على مبلغ من المال بغرض توظيف هذه الأموال وإعادتها بأرباح كبيرة ثم فرت هاربة بهذه الأموال.