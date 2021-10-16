مهرجان الجونة يحتفي بـ«كريستوفر كيلشوفسكي» بعد مرور ربع قرن على وفاته

افتتحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، اليوم السبت، معرض المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي، وذلك في الذكري الخامسة والعشرين لوفاته.

كريستوفر كيشلوفسكي من أعظم المخرجين في العالم

ويضم معرض كريستوف كيشلوفسكي، الذي صممه مهندس الديكور أنسي أبو سيف، 23 ملصقًا من متحف السينما في لودز، والمستوحاة من أفلام كيشلوفسكي، وذلك بحضور انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، والفنانة بشرى مدير غرفة العمليات، والمخرج أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان، الذين حرصوا على تفقد المعرض ومشاهدة لوحاته.

كريستوف كيشلوفسكي، رحل عن عالمنا يوم 13 مارس عام 1996، وهو مخرج وكاتب سيناريو بولندي، ويعد واحدًا من أعظم المخرجين الأوروبيين، ومن أكثرهم تأثيرًا في العالم.

بدأت رحلة كيلشوفسكي مع الأفلام في ستينيات القرن الماضي واستمرت حتى عام 1994 أي قبل رحيله بعامين، وتوفي عن عمر 55 عامًا باعتباره من مواليد 27 يونيه عام 1941 إثر أزمة قلبية.

فاعليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة

ويشهد اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عددا من الفعاليات، منها جلسة نقاشية بعنوان «كونكريت: نقطة التقاء الموضة والأفلام» في الساعة 3 عصرًا، وتستمر لمدة ساعة ونصف بـ«فيستيفال بلازا»، وإقامة حفل SSN صالون «الصغير» في الساعة 5 مساءً ويستمر 60 دقيقة بـ«فيستيفال بلازا».

ويشارك عدد من النجوم عصر اليوم في السجادة الحمراء لفيلم كابتن الزعتري، في الساعة 5:30 ويستمر حتى الساعة 6:15 بـ«فيستيفال بلازا»، ومن ضمن الفعاليات حفل استقبال عزة فهمي - دروسوس، حول صناعة المجوهرات في مصر بين الماضي والحاضر، وذلك في الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 9:30 بـ«مايسون بلو».

ويبدأ حفل افتتاح منصة الجونة السينمائية في الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباحًا بـ فيستيفال بلازا.