«مديريات التعليم»: صرف مقابل الحصص الزائدة عن النصاب القانوني للمعلم

كشفت مصادر مطلعة بمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية للعمل على سد العجز في المعلمين طبقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم، وذلك في جميع التخصصات، مشددة على ضرورة استكمال النصاب القانوني لكل معلم من الحصص التعليمية لضمان انتظام سير الدراسة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة قبول المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس وفق الشروط التي أعلنت سابقاً والتي تتمثل في ضرورة توافر المؤهل الدراسي وعدم مطالبته بالتعيين بعد نهاية العام الدراسي.

وتابعت المصادر، أنه يمكن إسناد الحصص الزائدة للمعلمين الأساسيين بما لا يتجاوز 30 حصة أسبوعياً بما فيها النصاب القانوني وصرف مقابل الحصص الزائدة، لافته إلى أنه يجرى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع الفصول التعليمية.

وأوضحت المصادر، أنه المعلمين جرى تدريبهم على استراتيجيات التعلم الحديثة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن غالبية المعلمين حصلوا على لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022.

«شوقي»: قرار ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية ضروري

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الدراسة تسير بصورة منتظمة في أول أسبوع من العام الدراسي الجديد، موضحاً أن هناك تنسيقا كاملا مع جميع المديريات التعليمية للوقوف على سير الدراسة وحل المشكلات التي تواجهها.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، كإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة وتعقيم جميع الفصول التعليمية، لافتاً إلى أن قرار ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية ضروري لضمان انتظام سير العملية التعليمية، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي توفرها الوزارة للتدريب على فهم مخرجات التعلم.