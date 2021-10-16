رئيس «الإنجيلية» يجدد الالتزام بالقضاء على الفقر في اليوم العالمي

تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي خصصت له الأمم المتحده يوم 17 أكتوبر من كل عام؛ تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لقاء شركاء التنمية «معًا للقضاء على الفقر» بمشاركة قيادات من وزاره التضامن الاجتماعي، وحشد كبير من قيادات مؤسسات وجمعيات تنمية المجتمع، وعدد من السادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، وعدد من قيادات القوى العاملة والصحة والتعليم والإعلام.

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تسعى منذ نشأتها للمساهمة في القضاء على الفقر

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: «تسعى الهيئة الإنجيلية منذ نشأتها للمساهمة في القضاء على الفقر وتحسين أحوال المواطنين بدون تمييز، مع أهمية الحفاظ على البيئة بكل عناصرها، والعمل معًا على مواجهه التغييرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية على المواطنين».

رئيس الهيئة: مستمرون في تحقيق رسالتنا للقضاء على الفقر

وأضاف أنه تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر، نجدد التزاماتنا في الاستمرار والمساهمة بكل فاعلية وجدية، بجانب خبرتنا في المجتمع المصري، التي تمتد لأكثر من 70 عامًا، في خدمة جميع محافظات مصر.

وأضاف رئيس الإنجيلية: «نؤمن إيمانًا كاملًا بأصالة الدور التنموي والمجتمعي للدولة المصرية، وفي دعم وبناء المواطن المصري، والمساهمة في إرساء قواعد العيش الكريم، ولهذا نؤكد على اعتزازنا وتقديرنا لإصرار ومتابعة القيادة السياسية في تحقيق طموحات المصريين، من خلال المبادرات الرئاسية، ومن ضمنهم المبادرة الأضخم والأكثر شمولًا مبادرة حياة كريمة.. تطوير وتنمية الريف المصري، والتي بدأت تظهر بشائر مجهوداتها على شرائح المجتمع المصري المختلفة».