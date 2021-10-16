بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات 6 نوفمبر المقبل

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنَّ وزير التنمية المحلية، أوضح اليوم للمحافظين، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن المرحلة الثانية في الموجة الـ18 بدأت في 11 أكتوبر وستستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

المرحلة الثانية من الموجة الـ18 بدأت 11 أكتوبر

وأضاف قاسم، خلال اتصال هاتفي في «نشرةten»، المذاعة على شاشة قناة «ten»، اليوم السبت، أنه من خلال تقرير المتابعة الذي عُرض على الوزير، أكد أن هناك متابعة حثيثة ومستمرة من الرئيس السيسي لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وهو الأمر نفسه في مخالفات البناء، وهناك تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة هذه التعديات والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

استرداد 2860 فدان زراعة في 5 أيام

وأشار إلى أنه في الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري، تم استرداد 2860 فدان زراعة، بعد إزالة 978 حالة تعدٍ عليها، واسترداد 396 ألف متر مربع، بعد إزالة مخالفات بناء عليها بإجمالي 2950 مترا.

المرحلة الثالثة من الإزالات تبدأ 6 نوفمبر المقبل

ولفت إلى أن الوزير أكد على المحافظين بضرورة التنسيق مع جهات الولاية، مثل الزراعة أو الري أو غيرها، للحفاظ على الأرض، وإعادة استغلالها على أرض الواقع، معلنا أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 ستبدأ من 6 نوفمبر المقبل وحتى 26 نوفمبر.

اشتراطات البناء في المدن والقرى

وعن تراخيص البناء، قال إنّ اشتراطات البناء تتعلق بالمدن وتنطبق عليها، بينما القرى تخضع لاستصدار التراخيص وفقا لقانون البناء الموحد الصادر في هذا الشأن، وبالتالي الجميع يستصدر تراخيص، ولكن التراخيص في المدن وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، التي أقرتها الوزارات المعنية.