«التنمية الحضارية» عن تطوير المناطق البديلة: مش هنستخسر في المواطن حقه

تحدث المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، عن نقل سكان العشوائيات إلى منطقة حدائق أكتوبر، قائلا: «نحصر ونرصد، ولو في واحد عنده بيت عائلة، هنعوض الناس واحدة بواحدة، ولو حد هيتجوز مش هنعمله شقق عشان يتجوز، لأن الدولة عملت عدد كبير من مشروعات الإسكان».

ننفذ رحلات بالأتوبيسات للأهالي إلى أماكن سكنهم الجديدة

وأضاف صديق، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة: «قبل نقل المواطنين إلى مناطقهم الجديدة، ننظم رحلات انتقال بالأتوبيسات حتى يشاهد المشروع المكان الجديد الذي يعيش فيه، وفي بداية نقل المواطنين لا يكونون راضين عما حدث، لكن بعد فترة وجيزة يشعرون بأنهم أضاعوا عمرهم في المنطقة القديمة التي كانوا يعيشون فيها».

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه كان يتحدث مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ولم يعجبها فرش بعض الوحدات وأمرت بإعادته أيا كانت التكاليف: «ما دون المستويات العالية من الجودة لن نقبله أبدا.. مش هنستخسر في المواطن حقه».

نقل 1700 أسرة من أهالي نزلة السمان خلال شهرين

وأشار إلى أنه سيتم نقل 1700 أسرة من أهالي نزلة السمان خلال شهرين: «هضبة الأهرام ستعود إلى رونقها وستشهد تقديم عدد كبير من الخدمات والحفريات، والقيادة السياسية تدير منظومة تطوير العشوائيات، ونتعاون مع كل الوزارات من أجل تقديم خدمات متكاملة للمواطنين».

2000 بيت بدوي في حلايب وشلاتين

وحول المشروعات التي سيدشنها الصندوق خلال الفترة المقبلة، أكد: «مش بنذيع غير لما نيجي نفتح»، موضحًا أنه سيجرى إتاحة 2000 بيت بدوي في حلايب وشلاتين بطابع عمراني خاص، رغم أن هناك حاجة إلى 1800 بيت فقط.

وأردف، أنه سيجرى إتاحة 2520 وحدة ضمن مشروع الخيالة بمنطقة مصر القديمة، و15600 ألف وحدة في «بشاير 5» بمحافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أنه جرى تغيير اسم الصندوق من تطوير العشوائيات بعد خطة استغرق تنفيذها 3 أعوام، وفي عام 2027 سيتم دراسة تغيير اسمه ومهامه بحلول عام 2030: «زمان الناس كانت بتهني نفسها على مشروعات ملهاش لازمة لمجرد وضع حجر الأساس، لكن دلوقتي الناس مش بتشوف حجر أساس، الناس بتشوف الافتتاح».