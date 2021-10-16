بنكا «مصر والعربي الأفريقي» يوقعان عقد تمويل بـ1.57 مليار جنيه لـ «سوديك وست»

نجح تحالف مصرفى يضم كلاً من بنك مصر، باعتباره بنك الحساب والمرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل، والبنك العربى الأفريقى، باعتباره وكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، فى توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة سوديك، وذلك بهدف تمويل مشروع سوديك وست «SODIC West» بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بقيمة 1.57 مليار جنيه مصرى، هذا وسيوجه التسهيل الائتمانى الجديد فى إعادة تمويل المستحق من التسهيل الائتمانى السابق للشركة بمبلغ 1.1 مليار جنيه مصرى، بالإضافة لتمويل الجزء المتبقى من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالوحدات القابلة للبيع والأصول ذات العائد المتكرر بمشروعات الشركة فى «سوديك وست».

وقد حضر التوقيع عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وشريف علوى، العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، وماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، وفرق العمل من البنكين والشركة.

وأشاد عاكف المغربى، عقب التوقيع، بالتعاون الفعال من جانب البنكين والذى أدى إلى ترتيب هذا التمويل المشترك، مؤكداً أن مشاركة بنك مصر فى هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى، خاصة أن قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة فيه، وينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يسهم فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة فى المدن الجديدة.

وأضاف أن بنك مصر يحرص على القيام بدوره الحيوى فى مساندة جميع الأنشطة التى تسهم فى خلق حياة أفضل للمواطن المصرى، خاصة توفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل جميع شرائح المجتمع، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال توفير البنك لسبل التمويل المتعددة للأفراد سواء بمنحهم تمويلاً للوحدات السكنية من خلال قروض التمويل العقارى، أو مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، وكذلك توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة.

كما صرح شريف علوى، العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، بأن ريادة البنك العربى الأفريقى الدولى فى مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة فى تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكانات قوية فى إتاحة التسهيلات التمويلية التى تتماشى مع احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين، وأن ذلك التمويل يؤكد إيماننا التام بأهمية مشاركة البنوك لقطاع التطوير العقارى وتلبية احتياجاته التمويلية، ومساندة وتشجيع المشاريع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث إنها تطمح لبناء وتعمير مدن جديدة للحد من التزاحم وحل التكدس السكانى، وهى من أهم ملفات «رؤية مصر 2030».

كما أكد محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، حرص بنك مصر على توفير التمويلات اللازمة لصالح مشروع شركة سوديك «سوديك وست» مساهمة من البنك فى دفع عجلة التنمية داخل السوق العقارية المصرية، باعتبار القطاع العقارى من أهم القطاعات ذات التأثير الإيجابى فى الاقتصاد المصرى. وأضافت أمانى سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أن شركة سوديك تعتبر واحدة من أكبر الشركات الرائدة فى قطاع التنمية العقارية بالسوق المصرية، وأن هذا التمويل يأتى فى إطار دعم البنك المستمر للسوق العقارية فى مصر، التى تعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية ومصدراً رئيسياً للنمو الاقتصادى، وهو ما يشجع البنك فى دعم هذا القطاع بشكل دائم.

وصرح عمر الحموى، رئيس القطاع المالى لشركة سوديك: «نحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع بنك مصر والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبتعزيز علاقتنا الاستراتيجية طويلة الأجل مع هذين البنكين الرائدين، إنّ التوقيع على هذا التسهيل الائتمانى سيتيح لنا بناء محفظة من الأصول العقارية لتحقيق إيرادات متكررة، مع الحفاظ على مواردنا النقدية لدعم العمليات الحالية والتطلع لفرص النمو».

ويسعى البنكان لتعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الشراكات المثمرة التى تنعكس إيجابياً على تعظيم دور المؤسستين فى دعم الأنشطة الاقتصادية، خاصة فى القطاعات الحيوية من أجل تحقيق نمو اقتصادى، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنكين تعكس دائماً التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.