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قاسم: المنوفية تتصدر التعديات على أراضي الدولة بالمرحلة الثانية للإزالات

كتب:

شريف سليمان
09:39 م | السبت 16 أكتوبر 2021
الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة

الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الموجة الـ18 من إزالة التعديات على أراضي الدولة مرت بعدة مراحل، واستردت الدولة في المرحلة الأولى 3.7 مليون متر مربع من أصل 14 مليون متر مربع مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية أنجزت 17 موجة إزالة منذ عام 2017.

المرحلة الأخيرة

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة: «المرحلة الثانية من الموجة الحالي ستنتهي يوم 29 أكتوبر، والمرحلة الأخيرة في هذه الموجة ستبدأ 6 نوفمبر المقبل على أن تنتهي في 26 من الشهر ذاته، وقمنا باسترداد 22 ألف فدان في المرحلة الأولى من الموجة».

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه منذ بداية المرحلة الثانية شهدت محافظة القاهرة إزالة 140 حالة تعدٍ واستردت 29384 متر مربع، بينما تتصدر محافظة المنوفية، المشهد التي شهدت إزالة 412 حالة تعدٍ واستردت أكثر من 106 آلاف متر مربع.

التعامل مع التعديات من البداية

وواصل: «لدينا خرائط بالمتغيرات المكانية وصور بالأقمار الصناعية تتيحها هيئة المساحة مع غرف العمليات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية من أجل متابعة أعمال التعدي أولا بأول، ويتم العمل على إزالة التعديات في بدايتها بالتنسيق مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون في هذا الشأن».

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